Великобритания и Франция представят фильмы на фестивале «Циолковский»

В конкурсную программу Международного кинофестиваля «Циолковский» войдут фильмы и программы из России и еще 27 стран мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Смотр пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля, его главными темами станут герои космоса и 90-летие со дня рождения летчика, первого человека в космосе Юрия Гагарина.

«Мы стремимся сохранять и передавать будущим поколениям память о великих достижениях нашей страны в области освоения космоса. Пусть пятый Международный кинофестиваль «Циолковский» станет ярким событием, отражающим всю грандиозность этого великого подвига», — сказал президент кинофестиваля, народный артист РФ Игорь Угольников.

Свои игровые, документальные, анимационные и кукольные фильмы на фестивале представят Иран, Индия, Китай, Бразилия, Греция, Великобритания, Румыния, Турция, Франция и другие страны. Полная программа фестиваля будет известна 15 марта.

Фестиваль пройдет в музее истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, показы фильмов также пройдут в Инновационном культурном центре, Доме народного творчества и кино «Центральный», областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского и других калужских учреждения. Победителю вручат гран-при «Циолковский».

Ранее были объявлены победители 74-го Берлинского кинофестиваля.

Ранее кинокритик объяснил популярность фильмов о Бриджит Джонс.