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Кинокритик объяснил популярность фильмов о Бриджит Джонс

Кинокритик Шнейдеров сравнил историю Бриджит Джонс со сказкой о Золушке

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Universal Pictures

Фильмы франшизы «Бриджит Джонс» популярны, потому что их сюжет универсален для женщин во всем мире, рассказал кинокритик Давид Шнейдеров. В беседе с News.ru он сравнил историю неловкой журналистки Бриджит Джонс со сказкой о Золушке.

Он рассказал, как много лет назад в Лос-Анджелесе брал интервью у режиссера фильма «Весь огромный мир» (1996).

«Тогда он рассказал мне о том, что в его картине главную роль играет девочка, которая до этого снялась во второсортных боевиках, но у нее очень большое будущее. Звали ту юную актрису Рене Зеллвегер», — поделился Шнейдеров.

Эксперт назвал актрису невероятно обаятельной и общительной, отметил, что у нее нет звездной болезни и она умеет излагать свои мысли. История ее героини, по его мнению, заинтересует всех женщин мира, независимо от их возраста, комплекции и национальности.

«Это фактически история Золушки, которая находит своего принца», — заключил он.

Съемки четвертого фильма о Бриджит Джонс начнутся в мае 2024 года.

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