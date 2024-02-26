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После отмены двух концертов Арбенина выступит в Подмосковье

Концерт певицы Дианы Арбениной не отменили в Подмосковье

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Концерт российской рок-певицы Дианы Арбениной не отменили в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей концертного зала «Барвиха Luxury Village».

По словам представителя площадки, мероприятие состоится 6 марта, билеты продаются на сайте организатора.

«Это арендный концерт. На данный момент никакой информации об отмене или переносе от организаторов мы не получали», — уточнили в «Барвихе».

Сообщение о концерте поступило после отмен шоу Арбениной во Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Депутат регионального парламента Александр Шарифулин заявлял, что певица якобы занимает антироссийскую позицию, не поддерживает присоединение Крыма к России и не хочет выступать в Донбассе, из-за чего ее выступления на Дальнем Востоке невозможны. Политик также нашел информацию о том, что в 2014 году Арбенина провела концерт в Киеве.

Об отменах концертов Арбенина высказалась на концерте «Ночных снайперов» в Хабаровске 24 февраля. По словам Арбениной, отмена концертов произошла из-за того, что «12 каких-то кривоногих упырей написали какие-то бумажки».

Ранее Арбенина пожаловалась на грамматическую ошибку на табличке в аэропорту Внуково.

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