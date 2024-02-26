Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Муцениеце решила купить квартиру и сможет съехаться с новым избранником

Актриса Агата Муцениеце заявила, что ищет квартиру в Подмосковье для детей

close
100%
agataagata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Агата Муцениеце опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, в котором призналась, что решила купить квартиру. Подписчики звезды предположили, что теперь она сможет съехать с новым избранником — стоматологом и хирургом-имплантологом Александром Соколенко.

Сейчас актриса рассматривает подходящие варианты — она ищет жилье в Подмосковье в районе с хорошей инфраструктурой.

«За городом меньше поток информации на тебя, душа, мозг и тело отдыхают», — призналась Муцениеце.

Она уточнила, что таким образом хочет грамотно распорядиться своими финансами и обеспечить детей от актера Павла Прилучного, 11-летнего Тимофея и 8-летнюю Мию, фундаментом на будущее, чтобы у каждого из детей было свое место жительства.

На днях Агата Муцениеце заявила, что Прилучный вместе с женой не разрешают сыну Тимофею и дочери Мии забирать домой подарки. Затем Брутян в своих социальных сетях опровергла слова актрисы. Она выложила видео, в котором спросила у детей, где находятся их подарки. Тимофей и Мия заявили, что привозили к себе домой ноутбук и колонку, подаренные недавно отцом.

Отношения с Соколенко Муцениеце перестала скрывать в начале 2024 года.

Ранее Филипп Киркоров высказался о санкциях Австралии против него.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами