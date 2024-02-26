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«Испоганила песню»: Успенская о песне, которую у нее увела Пугачева

Певица Успенская заявила, что Пугачева испортила песню «Россия»

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Komsomolskaya Pravda/Picvario/Global Look Press

Певица Любовь Успенская, рассказала о песне »Россия», которую у нее «увела» Алла Пугачева. Об этом сообщает mk.ru.

Успенская напомнила, что песню «Россия» со словами «Россия, я верю в твои силы», она записала еще в Америке в 1991 году. При этом в России эта песня Резника более известна в исполнении Аллы Пугачевой, которую та пела с 1993 года.

«Она ее испоганила, а не спела! Позорно. Алле дали эту песню, даже не сказали, что это песня моя», — говорит Успенская, утверждая, что к моменту исполнения Пугачевой песня уже вошла в ее альбом

По словам Успенской, в песне рассказывается о ее пути и ее разлуке с Россией.

«Она мне признавалась, что она была пьяная, что она вообще не знала, что это моя песня, извинялась. Мелодию перепутала, слова перепутала», — посетовала артистка.

В 2022 году, когда в день рождения Успенской началась спецоперация России на Украине, певица решила вернуть песню в репертуар.

Накануне Успенская, получившая американское гражданство, осудила покинувших Россию после начала СВО артистов.

«Сегодня народ потерял ориентиры. Не так давно люди стали жить лучше, ездить за границу. Но сегодня есть негодяи, которые заработали миллионы и миллиарды, уехали из страны, не потому, что у нас в стране нет свободы слова, как я уезжала, когда-то из России в 70-х годах, когда диктатура была», — уточнила Успенская.

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