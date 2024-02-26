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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Эрнст Романов

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Собаки на сене» Эрнст Романов

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Кадр из фильма «Собака на сене»

Умер советский и российский актер театра и кино, артист дубляжа Эрнст Романов. Об этом сообщается в Telegram-канале театра им. Миронова.

По данным газеты, артиста не стало 25 февраля. Ему было 87 лет. В театре принесли соболезнования супруге Эрнста Романова Лейли Зениковне Киракосян, его детям и внукам.

Романов родился в 1936 году в городе Кабаковске Свердловской области. Он окончил Государственный институт театрального искусства в 1957 году.

Артист начал свою карьеру актером в театрах Ростова-на-Дону, Рязани, Эстонии и Латвии. С 1969 года он стал актером Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а с 1971 года присоединился к Академическому театру имени Пушкина.

Впервые в кино Романов начал сниматься еще в 1950-х годах. За свою карьеру он сыграл более 210 ролей. Среди его работ сериалы «Литейный», «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Глухарь».

В последний, 136-й раз, артист сыграл чеховского героя, Фирса из «Вишневого сада» в Театре им. Андрея Миронова 26 января 2024 года.

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