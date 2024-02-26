Умер актер и телеведущий Алексей Митрофанов

В Болгарии в возрасте 56 лет умер актер, телеведущий и публицист Алексей Митрофанов. Об этом сообщают его друзья в социальных сетях.

«Просто упал, увезли в больницу. Нашли воспаление легких, лечили. Тромб», — отмечают они.

Телеведущий родился в Москве в семье инженеров-конструкторов. Он окончил Московский авиационный институт. Митрофанов работал в Музее истории Москвы и в средствах массовой информации.

Митрофанов написал пятнадцать книг серии «Прогулки по старой Москве», а также книги о Калининграде, Ярославле, Тамбове, Владимире, Калуге, Смоленске, биографию Владимира Гиляровского. Он является автором телевизионной передачи о Гиляровском, в которой сам исполнил его роль. С 2010 по 2015 гг. Митрофанов был ведущим цикла передач «Хроники московского быта», которые выходили на телеканале «ТВ Центр», гидом и лектором проекта «Москва, которой нет».

До этого сообщалось о смерти 57-летнего актера Павла Поймалова.

Ранее умер актер Владимир Гуляев.