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Умер актер и телеведущий Алексей Митрофанов

Актер и телеведущий Алексей Митрофанов умер на 57-м году жизни из-за тромба

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Alexey Mitrofanov/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Болгарии в возрасте 56 лет умер актер, телеведущий и публицист Алексей Митрофанов. Об этом сообщают его друзья в социальных сетях.

«Просто упал, увезли в больницу. Нашли воспаление легких, лечили. Тромб», — отмечают они.

Телеведущий родился в Москве в семье инженеров-конструкторов. Он окончил Московский авиационный институт. Митрофанов работал в Музее истории Москвы и в средствах массовой информации.

Митрофанов написал пятнадцать книг серии «Прогулки по старой Москве», а также книги о Калининграде, Ярославле, Тамбове, Владимире, Калуге, Смоленске, биографию Владимира Гиляровского. Он является автором телевизионной передачи о Гиляровском, в которой сам исполнил его роль. С 2010 по 2015 гг. Митрофанов был ведущим цикла передач «Хроники московского быта», которые выходили на телеканале «ТВ Центр», гидом и лектором проекта «Москва, которой нет».

До этого сообщалось о смерти 57-летнего актера Павла Поймалова.

Ранее умер актер Владимир Гуляев.

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