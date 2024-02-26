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Звездный адвокат рассказал о тревожном звонке от Бари Алибасова

Адвокат Жорин заявил, что Алибасов устал от жизни

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Адвокат Сергей Жорин признался в беседе с «Пятым каналом», что некоторое время назад получил тревожный звонок от музыканта и продюсера Бари Алибасова.

По словам Жорина, во время телефонного разговора Алибасов казался грустным, совсем не шутил и около 15 минут благодарил его за все. Адвокат объяснил, что такое поведение несвойственно артисту.

«Я ему говорю: «Бари, ты как будто прощаешься», — вспомнил Жорин.

Адвокат заявил, что Алибасов устал от жизни и уже составил завещание. По словам Жорина, все имущество отойдет сыну певца, а интеллектуальная собственность — участникам группы «На-На».

«Он как-то немножко к жизни охладел. Но, возможно, я ошибаюсь», — поделился адвокат.

25 февраля Telegram-канал 112 сообщил, что Алибасов был экстренно госпитализирован с инсультом в Москве.

26 февраля Елена Калинина, супруга и помощница Бари Алибасова, рассказала «Газете.Ru», что продюсер попал в больницу из-за повышенного давления. Она отметила, что музыкант не хотел ехать в медучреждение — его «еле затащили» в карету скорой помощи. Скоро Алибасова могут выписать.

Ранее Митя Фомин сломал палец на экстремальном шоу.

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