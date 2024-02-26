Жена Бари Алибасова рассказала о его состоянии после госпитализации

Композитор Бари Алибасов попал в больницу на фоне сильной головной боли и высокого давления. Его супруга Елена объяснила госпитализацию желанием подстраховаться, опровергнув в беседе с телеканалом «360» сообщения в СМИ о том, что музыканту поставили диагноз «прогрессирующая церебральная недостаточность».

«Давление действительно повышалось. Мы вчера просто перестраховались и поехали в больницу, — пояснила женщина. — Эти взрывы на солнце: у многих голова болела. Знаете как, то ли просто голова болит, то ли еще что-то. Не разберешь. Просто под наблюдение приехали».

По словам Елены, сам композитор оценивал свое состояние как нормальное, заверяя ее, что никаких врачей ему не нужно. Однако позже семейная пара приняла решение действовать на опережение и обратилась за помощью к врачам.

Напомним, накануне сообщалось, что Бари Алибасов находится в реанимации, куда его экстренно госпитализировали с инсультом.

Ранее стало известно, что у актера Александра Панкратова-Черного начались осложнения после перелома шести ребер.