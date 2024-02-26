Жуков об участии своих детей в «Новой Фабрике звезд»: «Ни за какие коврижки»

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что «ни за какие коврижки» не хотел бы оценивать своих детей в шоу «Новая Фабрика звезд» и других проектах. Об этом сообщает Super.

Жуков признался, что ему как отцу тяжело объективно оценивать участие своих детей в телепередачах. Исполнитель также не хотел бы, чтобы кто-то давал при нем оценку творческим способностей его дочерей и сыновей.

«Пусть это будет без меня, вот это ради бога, пожалуйста», — заявил артист.

Жуков считает, что дети сами должны пробивать себе дорогу в жизни. Он считает, что должен быть своим отпрыскам любящим отцом, а не продюсером. Певец воспитывает пятерых детей: дочь Александру от первого брака, а также дочь Нику и сыновей Энджела, Мирона и Эвана от экс-солистки ВИА «Сливки» Регины Бурд.

14 февраля стало известно, что блогерша Регина Тодоренко станет ведущей музыкального проекта «Новая Фабрика звезд». Тодоренко призналась, что хотела стать ведущей этого проекта. «Новая Фабрика звезд» стартует на телеканале ТНТ 3 марта.

Ранее Пригожин предрек успех «Новой Фабрике звезд».