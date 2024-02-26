Михалков о Крыжовникове и «Слове пацана»: «Всем сердцем защищал»

Режиссер Никита Михалков признался в беседе с aif.ru, что всем сердцем защищал коллегу Жору Крыжовникова за сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Михалков считает ханжеством думать, что дети вырастут как герои сериала из-за просмотра. Он назвал «Слово пацана» правдивой и честной картиной, в которой негативные персонажи плачевно заканчивают.

«Это очень нужная картина, которая говорит об определенных переменах в современном российском кино», — заявил режиссер.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

В феврале режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников признался, что он и его команда задумывали три сезона сериала. Он планировал посвятить каждый сезон определенному году — 1989-му, 1991-му и 1993-му. Крыжовников отметил, что на основе этих периодов можно снять много интересных историй, однако сейчас он сделал паузу от «Слова пацана».

Ранее звезда «Слова пацана» раскрыл реакцию на слова Кологривого об актерах сериала.