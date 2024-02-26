Садальский оценил шанс возвращения Хаматовой в Россию

Актер Стас Садальский заявил в беседе с aif.ru, что артистка Чулпан Хаматова начала чахнуть за границей после переезда из России.

Садальский считает, что это связано с невозможностью выступать в России. Он заявил, что русский артист может играть только на русской сцене. По его мнению, актер, воспитанный в традиции русской театральной школы «на родине Чехова, Раневской», может играть только для своей публики, обладающей точно таким же набором нравственных и культурных ценностей. Актер считает, что в Европе не поймут «метания души» и образ мышления россиянина.

Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии и выступает в Новом рижском театре. По словам Хаматовой, сейчас она продолжает общаться со своими друзьями в России, однако в театрах ее уже не зовут обратно. Также звезда пока не намерена приезжать в родную страну.

В октябре 2023 года при неизвестных обстоятельствах убрали именную звезду Хаматовой на бульваре по улице Гончарова в Ульяновске. В мэрии города заявили, что никаких распоряжений на этот счет администрация не давала.

Ранее Сергей Безруков чуть не остался без денег из-за Хабенского.