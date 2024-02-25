Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Филиппа Киркорова вернули на большую сцену

Киркоров провел музыкальную премию «Золотой граммофон» в Петербурге

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Звезда российской поп-сцены, певец Филипп Киркоров выступил в качестве конферансье на музыкальной премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет журнал Starhit.

«Появление Филиппа на сцене стало сюрпризом для тысяч зрителей», — отмечается в материале.

По данным издания, после скандала с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor, имя исполнителя убрали с афиш этой музыкальной церемонии, как и с ряда других громких мероприятий.

«Но он все-таки вышел на сцену», — пишет журнал.

В статье указывается, что зрители встретили поп-короля оглушительными аплодисментами. Вокалист открыл церемонию песней «Я вновь хочу увидеть Ленинград», что стало его первым выступлением на большой сцене после минувшего скандала.

Перед этим продюсер и режиссер Виктор Кинн рассказал, что Киркоров искренне раскаивается после скандала с «почти голой» вечеринкой.

Ранее представитель Киркорова заявил, что санкции не влияют на жизнь артиста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами