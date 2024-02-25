Филиппа Киркорова вернули на большую сцену

Звезда российской поп-сцены, певец Филипп Киркоров выступил в качестве конферансье на музыкальной премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет журнал Starhit.

«Появление Филиппа на сцене стало сюрпризом для тысяч зрителей», — отмечается в материале.

По данным издания, после скандала с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor, имя исполнителя убрали с афиш этой музыкальной церемонии, как и с ряда других громких мероприятий.

«Но он все-таки вышел на сцену», — пишет журнал.

В статье указывается, что зрители встретили поп-короля оглушительными аплодисментами. Вокалист открыл церемонию песней «Я вновь хочу увидеть Ленинград», что стало его первым выступлением на большой сцене после минувшего скандала.

Перед этим продюсер и режиссер Виктор Кинн рассказал, что Киркоров искренне раскаивается после скандала с «почти голой» вечеринкой.

Ранее представитель Киркорова заявил, что санкции не влияют на жизнь артиста.