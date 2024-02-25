Филипп Киркоров заявил об «отмене себя самого»

Певец Филипп Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе Mutabor. Его слова передает журнал Starhit.

«Я устал от самого себя», — признался исполнитель.

Звезда российской поп-сцены рассказал, что во время творческого перерыва он «перезагрузился» и много размышлял о приключившемся скандале и собственных ценностях.

«Иногда не в ту дверь войдешь, в другую зайдешь», — отметил Киркоров.

По словам певца, у него сейчас «что-то получается, а что-то не очень», но главное заключается в том, чтобы «двери и окна могли открываться, а не закрываться».

«И главное окно — это сердце, глаза — зеркало души, вот, что должно быть всегда нараспашку», — подытожил вокалист.

Перед этим продюсер и режиссер Виктор Кинн рассказал, что Киркоров искренне раскаивается после скандала с «почти голой» вечеринкой.

Ранее представитель Киркорова заявил, что санкции не влияют на жизнь артиста.