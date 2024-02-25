Ольга Бузова не смогла надеть платье самостоятельно и попросила о помощи трех человек

Телеведущая и блогер Ольга Бузова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась на неудобное платье, которое нужно надевать через голову.

«Вопрос: почему нельзя сделать молнию сзади? Я в принципе не воспринимаю платья, которые нужно надевать через голову. Все, что остается за кадром, самое интересное», — написала Бузова.

При этом артистка показала видео, на котором три девушки помогают ей надеть платье. Одна из помощниц и вовсе встала на стул, чтобы удерживать платье сверху. После этого Бузова показала образ в этом платье: она выбрала черно-белые тона и в качестве яркой детали накрасила губы красной помадой. Бузова также посетовала, что у нее не получается снять интересный контент со съемок.

«Очень интересный у меня контент. Потому что я постоянно в кадре, а в перерыве, которого у меня нет, мне меняют прическу и макияж», — отметила телеведущая.

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