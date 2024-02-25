Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Ольга Бузова не смогла надеть платье самостоятельно и попросила о помощи трех человек

Певица Ольга Бузова пожаловалась, что не умеет надевать платья через голову

close
100%
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и блогер Ольга Бузова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась на неудобное платье, которое нужно надевать через голову.

«Вопрос: почему нельзя сделать молнию сзади? Я в принципе не воспринимаю платья, которые нужно надевать через голову. Все, что остается за кадром, самое интересное», — написала Бузова.

При этом артистка показала видео, на котором три девушки помогают ей надеть платье. Одна из помощниц и вовсе встала на стул, чтобы удерживать платье сверху. После этого Бузова показала образ в этом платье: она выбрала черно-белые тона и в качестве яркой детали накрасила губы красной помадой. Бузова также посетовала, что у нее не получается снять интересный контент со съемок.

«Очень интересный у меня контент. Потому что я постоянно в кадре, а в перерыве, которого у меня нет, мне меняют прическу и макияж», — отметила телеведущая.

Ранее Тутта Ларсен намекнула на шизофрению Урганта из-за молчания на тему СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами