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Тутта Ларсен намекнула на шизофрению Урганта из-за молчания на тему СВО

Телеведущая Ларсен заподозрила шизофрению у Урганта из-за молчания об СВО

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Иван Ургант/Telegram

Телеведущая и журналистка Тутта Ларсен в интервью Вячеславу Манучарову заподозрила шизофрению у Ивана Урганта из-за его позиции по поводу СВО.

«Сидеть здесь, молчать и при этом выкладывать черные квадраты — это шизофрения. Сидеть здесь и ненавидеть… Мне очень грустно, что Ваня так выступил. Он был здесь настолько любим и обласкан! Он был здесь на коне, на Олимпе, на троне! Что это? Зачем это? Для чего он это сделал?» — удивилась Ларсен.

Она считает, что ее коллега уже давно мог бы присоединиться к числу патриотично настроенных артистов, ездить в приграничные территории и давать концерты. Ларсен понадеялась, что Ургант в ближайшем будущем встанет на путь исправления.

22 ноября Иван Ургант возмутился слухам о посте с горящим БТР. Он напомнил, что в марте 2022 года в этом канале был опубликован горящий российский БТР. По словам Урганта, после этого поста он и его команда обратились к администрации мессенджера с просьбой закрыть фейковый канал за распространение ложной информации.

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