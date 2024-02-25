Бари Алибасова экстренно госпитализировали с инсультом

Продюсер Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в отделение реанимации одной из московских клиник. Telegram-канал «112» пишет, что у шоумена случился инсульт.

По данным канала, 76-летнему продюсеру стало плохо днем 25 февраля. Ему экстренно понадобилась помощь врачей, Алибасова госпитализировали в одну из столичных больниц, в момент приезда медиков продюсер находился в состоянии оглушения.

В ноябре 2023 года сообщалось, что у Алибасова обнаружили опухоль. Telegram-канал Shot отмечал, что 76-летний Алибасов обратился с жалобами на боли в животе. По данным издания, врачи собирались провести шоумену срочную операцию из-за сантиметровой кисты в репродуктивной системе. Отмечалось, что опухоль не злокачественная, однако принято решение об экстренном хирургическом удалении, чтобы исключить риски.

После чего Алибасов признался, что ему не требуется никакая операция на фоне слухов об обнаружении у шоумена доброкачественной опухоли. Алибасов подчеркнул, что у него есть болезни, назвав себя престарелым человеком, но в целом оценил свое состоянии как хорошее.

Ранее Елена Малышева рассказала о тяжелой болезни матери.