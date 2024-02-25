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Елена Малышева рассказала о тяжелой болезни матери

Телеведущая Малышева призналась, что ее мать перестала ходить из-за болезни

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Телеведущая Елена Малышева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее 90-летняя родительница Галина Морозова тяжело болеет почти два месяца.

«Слава Богу стала садиться. Совсем не ходит. Мы все ее очень любим. Будем катать в кресле-каталке», — рассказала ведущая.

Малышева добавила, что смотрела с матерью концерты, посвященные 23 февраля. Она призналась, что восхищена любовью, которая живет в ее родительнице — к родине, людям и каждому из членов семьи.

«Любовь — это, наверное, и есть сила духа. Как же хочется чтобы мама жила...» — подытожила врач.

В ноябре 2023 года Малышева уже рассказывала о состоянии родительницы. Тогда телеведущая сообщала, что у ее матери «слабеет разум». Она заявила, что женщина впервые не смогла сесть в машину. По словам Малышевой, она делает все возможное, чтобы поддерживать работу мозга матери. Она созванивается с членами семьи и просит их делиться с родственницей хорошими воспоминаниями.

Телеведущая Елена Малышева родилась в семье врачей — Василия Шабунина и Галины Морозовой.

Ранее Успенская сообщила о болезни Розенбаума.

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