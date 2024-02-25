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Умер актер Владимир Гуляев

Актер и лауреат «Золотой маски» Владимир Гуляев умер в 92 года

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ТАСС/Александр Куров

Режиссер и актер Владимир Гуляев умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщается на сайте Коми-Пермяцкого драмтеатра.

В сообщении подчеркивается, что за всеми регалиями Владимира Дмитриевича Гуляева стоит огромный сложный творческий путь длиною более 40 лет, 30 из которых артист провел на посту художественного руководителя театра. В пресс-службе отметили, что театру было хорошо на всех «фронтах», поскольку Гуляев «был в нем хозяином всего и всея».

«Дорогой Владимир Дмитриевич, спасибо за ту бесценную школу, которую вы преподали нам, за радость совместного творчества и понимание важности нашего дела», — сказано в заявлении театра.

Прощание с артистом запланировано на 27 февраля.

Владимир Гуляев родился в Кудымкаре в 1931 году. В 1963 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1956 года работал в Коми-Пермяцком окружном драматическом театре имени М. Горького в Кудымкаре, где в 1969 году был назначен главным режиссером. Гуляев носил звание народного артиста РСФСР и являлся лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска».

За время своей театральной карьеры Гуляев поставил около 160 спектаклей, в числе которых «Снегурочка» А. Островского (1981), «Ревизор» Н. Гоголя (1977), «Вишневый сад» А. Чехова (1982), «Поднятая целина» М. Шолохова (1973), «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1984), «Власть тьмы» Л. Толстого (1993) и другие.

Ранее актер «Улиц разбитых фонарей» Константин Капитан умер в 56 лет.

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