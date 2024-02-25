Евгений Герасимов рассказал о необычных предложениях от Гурченко: «Сначала сама попробую»

Актер, режиссер и художественный руководитель Московского театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов в разговоре с NEWS.ru вспомнил, как Людмила Гурченко в шутку сватала ему свою дочь.

«Мы с ней подружились на съемочной площадке, она была удивительная актриса и женщина. Вспоминаю забавный момент, что все время пыталась сосватать мне свою дочку и с юмором говорила: «Я сначала сама попробую, а потом с дочкой, женись». Я говорю: «Подожду», — рассказал Герасимов.

Он уточнил, что впервые познакомился с «королевой советского кино», еще когда был студентом. Они встретились на съемочной площадке, где Герасимов играл актера второго плана. По словам артиста, Гурченко хвалила его за то, что он проявлял инициативу.

Накануне Герасимов выразил мнение, что не стоит плакать из-за того, что на ТВ-экранах больше не появляется комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом). Режиссер заявил, что уехавшие артисты сами приняли подобное решение. Герасимов признался, что находился в похожем положении, однако решил остаться в России.

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