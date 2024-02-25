Звезду «Курьера» выселили из квартиры

Актер Федор Дунаевский лишился прописки в московской квартире, расположенной в районе Хамовники. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, на днях вступило в силу решение суда Москвы, который удовлетворил иск бывшей супруги звезды «Курьера» Ирины Вагнер. Отмечается, что недвижимость у пары появилась в 2018 году — именно Дунаевский подарил квартиру своей жене, однако в 2022-м Вагнер подала на развод. С тех пор актер не проживал в квартире. Вагнер в суде отмечала, что ее экс-супруг съехал еще в мае 2022 года, поэтому суд решил выписать мужчину.

Кроме того, Вагнер требовала, чтобы дети пары — 15-летний сын Стефан и 8-летняя дочь Нина — остались с ней. В СМИ появилась информация о разводе Дунаевского в декабре 2022 года. Тогда сообщалось пара рассталась из-за измен Ирины с массажистом. Актер планировал судиться с супругой за детей, однако суд не встал на его сторону.

В декабре 2023 года сообщалось, что Дунаевский засудил универмаг на 150 тыс. рублей. На одежде были изображен герой Дунаевского из «Курьера» Иван Мирошников, который отдавал своему другу пальто. Суд частично удовлетворил иск артиста, который изначально требовал взыскать с магазина полтора миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Меладзе продолжает зарабатывать в России.