Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Клава Кока требует шофера-мужчину и не менее пяти миллионов рублей за выступление

Певица Клава Кока указала в райдере требование предоставить ей мужчину-шофера

close
100%
OMODA

Певица Клава Кока указала в своем райдере требование предоставить ей шофера мужского пола со стажем вождения не менее шести лет. Об этом пишет Ural Mash.

Исполнительница также хочет, чтобы ее встречали в VIP-зале аэропорта, при этом обязательно должна присутствовать охрана, а класс машины должен быть не ниже Mercedes S. Звезда просит, чтобы ее разместили в люксовом номере, для команды артистки подойдут и стандартные комнаты. При этом на питание свиты звезды необходимо выделять не менее 45 тысяч рублей в день.

Кока попросила, чтобы в ее гримерке всегда была комфортная температура в районе +22 градусов, а также присутствовали закуски — бастурма, хамон и лосось. Также артистка просит предоставить ее сладкое — батончики и шоколадные ломтики. Цена за выступление — 5 миллионов рублей в Москве и немного выше в регионах.

Ранее Успенская раскритиковала Пугачеву за испорченную песню.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами