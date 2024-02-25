Клава Кока требует шофера-мужчину и не менее пяти миллионов рублей за выступление

Певица Клава Кока указала в своем райдере требование предоставить ей шофера мужского пола со стажем вождения не менее шести лет. Об этом пишет Ural Mash.

Исполнительница также хочет, чтобы ее встречали в VIP-зале аэропорта, при этом обязательно должна присутствовать охрана, а класс машины должен быть не ниже Mercedes S. Звезда просит, чтобы ее разместили в люксовом номере, для команды артистки подойдут и стандартные комнаты. При этом на питание свиты звезды необходимо выделять не менее 45 тысяч рублей в день.

Кока попросила, чтобы в ее гримерке всегда была комфортная температура в районе +22 градусов, а также присутствовали закуски — бастурма, хамон и лосось. Также артистка просит предоставить ее сладкое — батончики и шоколадные ломтики. Цена за выступление — 5 миллионов рублей в Москве и немного выше в регионах.

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