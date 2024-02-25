Киркоров и Басков придумали себе новые псевдонимы

Певцы Филипп Киркоров и Николай Басков во время своего выступления на шоу «Конфетка» признались, что придумали себе новые регалии. Слова артистов передает «Вокруг ТВ».

«Он Император, а я — Примадонн. Я теперь в этой стране Примадонн», — заявил Киркоров.

В рамках шоу исполнители спели композицию «Будет плохо, я знаю» конкурсанта Виталия Волкова. Артисты восхитились песней. Басков заявил, что уже даже мучается с ней, так как начинает напевать ее сразу после пробуждения.

«Надо снимать клип, Коля. У меня весь дом ее поет», — отметил Киркоров.

В шоу «Конфетка» песни никому не известных артистов исполняют звезды. В каждом выпуске зрители видят 5 клипов, найденных на просторах интернета, а после — 5 номеров от артистов, переделавших эти песни в настоящие «конфетки». Авторы лучших выступлений получают приз в 300 тысяч рублей.

16 февраля стало известно, что Киркоров сохранил за собой место в жюри «Маски». К нему также присоединились певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез. Премьера шоу состоялась 18 февраля на телеканале НТВ. В новых выпусках артист сменил образ: отказался от пестрых нарядов со стразами и выбрал более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и очки для зрения.

Ранее певица Арбенина прокомментировала отмену концертов «Ночных снайперов».