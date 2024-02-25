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Супруг Распутиной о планах артистки уехать: «Поддерживаю»

Супруг Маши Распутиной Захаров поддержал планы артистки уехать из Москвы

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Лучше-правду с Суреном Каграмановым/YouTube

Супруг певицы Маши Распутиной Виктор Захаров признался, что поддерживает планы певицы уехать из Москвы в Краснодарский край. Его слова передает mk.ru.

«Нам с ней действительно очень нравится Краснодарский край. Там и люди хорошие, и климат прекрасный. Это и есть причина, почему Маша хочет купить там дом», — отметил супруг артистки.

Захаров добавил, что в этом регионе у пары много друзей. Он заявил, что раньше в Краснодарском крае работала его дочь.

«Нельзя сказать, что Маша переедет в Краснодар уже в самое ближайшее время. Наш знакомый на гастролях предложил ей дом на выгодных условиях. Она засмеялась и пошутила: «Подожду, когда подаришь», — в то же время заявил Захаров.

22 февраля Распутина на своем выступлении в Краснодаре призналась, что хочет приобрести дом в Краснодарском крае. Она считает, что жители Краснодарского края «хорошо живут», и отметила теплую погоду в регионе. До этого певица уже говорила о том, что ей не нравится жизнь в Москве. До начала СВО она планировала купить квартиру в Киеве, однако позднее отказалась от этой затеи.

Ранее стало известно, что певец Artik отказывается от выступлений в России.

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