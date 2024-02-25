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«Ничего не предвещало беды»: управляющий нижегородского клуба — о срыве концерта Distemper

Сотрудники полиции записали данные гостей во время проверки концерта группы Distemper

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Телеграм-канал «Baza»

Люди в масках, ворвавшиеся накануне на концерт ска-группы Distemper в ночном клубе Alcatraz в Нижнем Новгороде, представились сотрудниками Центра «Э» и сообщили о проведении проверки, рассказал «Газете.Ru» управляющий заведением. По его словам, силовики проверили лицензии на алкоголь, а также переписали данные гостей.

«Были люди в форме, представились сотрудниками полиции центра «Э», якобы проверка, но она ничего не выявила. Музыкантов, некоторых гостей к стене ставили, кого-то — лицом в пол. Ничего не говорили, минимум информации, никто вообще особо не разговаривал. Проверили документы алкогольные, лицензии, данные гостей переписали. Все гости были напуганы, перед концертом ничего не предвещало никакой беды. Группа ни в каких списках не состоит», — сказал он.

По словам сотрудника клуба, на концерте было около 200-250 гостей, после визита силовиков мероприятие продолжилось.

24 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что силовики ворвались на концерт группы Distemper в Нижнем Новгороде. Они заявили, что на бар поступили жалобы, после чего всем собравшимся сказали лечь на пол. По данным канала, после проверки документов силовики покинули мероприятие.

Музыканты группы Distemper, комментируя в своем Telegram-канале сообщения о прерванном концерте в Нижнем Новгороде, заявили, что «все в порядке».

Ранее Росгвардия прервала концерт группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт».

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