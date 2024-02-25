Стал известен триумфатор премии Гильдии киноактеров США

Драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» стала триумфатором премии Гильдии киноактеров США. Об этом сообщается на сайте премии.

Ирландский актер Киллиан Мерфи, который в этом фильме исполнил роль американского физика Роберта Оппенгеймера, получил премию за главную мужскую роль, а американский актер Роберт Дауни — младший получил приз за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, кинокартина была удостоена главной награды премии за лучший подбор актеров.

Премии за главную женскую роль была удостоена актриса Лили Гладстоун, которая сыграла в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Лучшей актрисой второго плана была признана Давайн Джой Рэндольф из фильма «Оставленные».

До этого кинокартина «Оппенгеймер» стала обладателем премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что фильм «Оппенгеймер» является мегаактуальным.