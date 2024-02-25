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Назван режиссер, который снимет фильм «Наруто»

Variety: фильм «Наруто» снимет режиссер «Шан-Чи и легенда десяти колец» Креттон

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Пресс-служба выставки «Искусство МАНГА»

Компания Lionsgate пригласила режиссера фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Дестина Дэниела Креттона для экранизации манги «Наруто». Об пишет американский еженедельник Variety.

«Lionsgate заключила сделку с режиссером <…> Дестином Дэниелом Креттоном на написание и режиссуру живой экранизации классической манги «Наруто», — уточнили в сообщении.

Авторы статьи обратили внимание, что адаптация «Наруто» уже долгое время находится в разработке у Lionsgate. Студия подписала контракт девять лет назад.

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