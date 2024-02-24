Мизулина спела с курсантами песню украинской группы «Бумбокс»

Член Общественной палаты России, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина спела с курсантами Тюменского высшего военно-инженерного училища им. маршала Прошлякова песню «Вахтерам» украинского музыкального коллектива «Бумбокс», за что подверглась резкому осуждению в интернете. Об этом сообщает новостной портал «Подъем» в Telegram-канале.

«Лидер группы воюет в составе ВСУ, а сама композиция посвящена наркотикам», — отмечается в публикации.

Видеозапись с исполнением композиции Мизулина выложила у себя в Telegram-канале, после чего пользователи всемирной паутины начали ее за это ругать. На претензии общественник пока не реагирует.

«Обсуждали безопасность в сети, информационную войну и, как полагается в праздник, пели песни», — пояснила Мизулина.

Перед этим стало известно, что в ходе встречи учащихся тюменской школы № 95 с директором «Лиги безопасного интернета» произошла давка.

Ранее Мизулина заявила, что любит мемы про себя.