Певица Анна Нетребко приобрела недвижимость в Дубае

Оперная певица Анна Нетребко призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что приобрела квартиру в Дубае.

Нетребко рассказала, что купила недвижимость в апреле 2022 года. Она объяснила, что основное место жительства у нее остается в Вене. Артистка приобрела дом в Дубае для отдыха и встреч с друзьями и семьей. Новое жилье певицы расположено в небоскребе с видом на пустыню и мегаполис.

В августе 2023 года Нетребко обратилась в суд с требованием взыскать с нью-йоркского театра «Метрополитен-опера» $360 тыс. Она добивается такой компенсации за отмененные выступления.

При этом еще в марте третейский судья Говард Эдельман вынес решение о том, что руководство театра «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке должно выплатить Нетребко $200 тысяч в качестве компенсации за несостоявшиеся выступления.

В сентябре ТАСС сообщило, что Берлинская государственная опера возобновит сотрудничество с Анной Нетребко. В театре отметили, что продолжат работу с российской исполнительницей, так как она не осуществляла в последнее время свою деятельность на территории России и не собирается делать этого в скором времени.

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