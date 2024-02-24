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Алена Свиридова отменила концерт из-за болезни

Певица Алена Свиридова перенесла концерт в Москве в Академ Джаз Клубе

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alenasviridova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алена Свиридова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что перенесла концерт в Москве.

Выступление должно было пройти 24 февраля в Академ Джаз Клубе. Свиридова сообщила, что заболела. Она опубликовала фото под капельницей. Артистке диагностировали трахеит.

Трахеит — это острая инфекция дыхательных путей, которая вызывает воспаление трахеи.

«Зверский кашель, насморк и несмыкание связок делают пение невозможным», — призналась певица.

Свиридова перенесла концерт на 10 марта. Она попросила у поклонников прощения за перенос мероприятия.

Алена Свиридова начала свою карьеру в 90-х. Она известна по хитам «Розовый фламинго» и «Бедная овечка». Артистка рассказывала, что вдохновлялась английским музыкантом Стингом, которого долгое время считала своим учителем. В 2004-м она удостоилась звания заслуженной артистки России.

В феврале Свиридова призналась, что в сложных ситуациях обращается к философам, а не к психологам. Артистка рассказала, что придерживалась позиции стоиков еще до того, как узнала, кто они такие. Потом она начала изучать это течение. По ее мнению, знания философов зашифрованы везде. К примеру, в сказках и мультфильмах.

Ранее Лера Кудрявцева сообщила об операции на ноге.

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