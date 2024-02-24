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Киркоров не сожалеет о введенных против него санкциях

Представитель Киркорова заявил, что санкции не влияют на жизнь артиста

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Санкции, введенные Австралией в отношении Филиппа Киркорова, никак не влияют на его жизнь, а сам певец по этому поводу не испытывает «никаких сожалений». Об этом «Газете.Ru» заявил директор артиста Максим Ситник.

«Филипп уже там был, так что никак не влияет, живем в реалиях. Поэтому никаких сожалений. Мы живем и работаем в России. Политика есть политика, отдельные умы», — сказал он.

24 февраля руководство Австралии опубликовало перечень российских граждан и компаний, в отношении которых введены санкции. Под новые ограничения попали руководители российских регионов, в числе которых губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, а также главы Адыгеи и Мордовии Мурат Кумпилов и Артем Здунов.

Санкции также коснулись ряда российских сенаторов — Людмилы Нарусовой, Виктора Крессе, Александры Некрасовой, Валерии Пономаревой и других. Из числа артистов под ограничения попали солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, а также певцы Николай БасковОлег Газманов и Филипп Киркоров.

Кроме того, Австралия ввела рестрикции в отношении руководителей медиакомпаний России — в их числе гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, глава медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки.

Ранее Госдепартамент Соединенных Штатов внес в санкционные списки по России 250 физических и юридических лиц.

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