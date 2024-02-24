Кассовые сборы фильма «Лед-3» превысили миллиард рублей

Кассовые сборы фильма Юрия Хмельницкого «Лед-3» превысили миллиард рублей за 10 дней в российском прокате. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом «Лед-3» стал пятым фильмов, собравшим более миллиарда рублей с начала 2024 года. Общие сборы по состоянию на вечер 23 февраля составили 1 008 607 007 рублей. В топе-5 по кассовым сборам в России также оказались картины «Мастер и Маргарита», «Командир», «Бременские музыканты», «НЕЧИСТЬ».

19 февраля стало известно, что фильм «Лед-3» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные.

В заключительной части франшизы «Лед» героиня Надя выросла и стала фигуристкой, мечтающей о победе на «Кубке льда», как ее мама. Отец Нади, Саша Горин, не одобряет ее спортивные амбиции, опасаясь за ее благополучие. На тренировке Надя встречает молодого хоккеиста из Москвы, в которого влюбляется.

Главные роли в фильме исполнили Анна Савранская и Степан Белозеров. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к своим ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.

Ранее Хабенский оценил новый фильм «Мастер и Маргарита».