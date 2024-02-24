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Бузова спровоцировала слухи о новом романе

Певица Бузова заявила, что несколько раз занималась любовью

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buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ольга Бузова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что уже несколько раз занималась любовью.

Бузова не уточнила, когда и с кем это происходило. Поклонники предположили, что у звезды появился новый возлюбленный.

«И мне было хорошо», — заявила артистка.

Бузова была замужем один раз. В 2016 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. По словам артистки, причиной разрыва стали измены спортсмена. В свою очередь, Тарасов утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После расставания звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2019 году стало известно о романе Бузовой с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

После участия в шоу «Сокровища императора» Дава снова подписался на социальные сети Бузовой, чем спровоцировал слух о возобновлении романа с певицей. Однако мать Бузовой Ирина опровергла, что дочь воссоединилась с блогером.

Ранее Бузова расплакалась после предсказания звезды «Битвы экстрасенсов».

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