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Сибиряки не могут вернуть билеты за отмененные концерты Zivert

Жители Новосибирска сообщили, что не могут вернуть билеты за концерты Zivert

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В Новосибирске и ближайших городах жители не могут вернуть деньги за концерты певицы Zivert. Об этом сообщает НГС.

Поклонники артистки пожаловались, что на просьбу вернуть средства организаторы ссылаются на то, что выступления перенесли, а не отменили окончательно. Zivert должна была дать концерт 24 февраля в «Локомотив-Арене».

«Написала им [организаторам] через обратную связь, пришел ответ, что со мной свяжется их партнер. От [партнера] пришло письмо, что концерт не отменяется, а переносится и билеты будут действительны. Мне это не подходит, поэтому я еще раз им написала по поводу возврата денег. Они мне прислали другую почту и попросили связаться с ними. Что это за организация, непонятно. Я написала на эту почту, но ответ не поступил», — рассказала девушка, которая приобрела билет на концерт.

21 февраля Zivert объявила об отмене концертов на полгода из-за болезни. 33-летняя певица заявила, что проблемы со здоровьем преследуют ее уже полтора года, но в последнее время стали прогрессировать. Zivert призналась, что до последнего времени пыталась игнорировать боль, концентрируясь на работе и заглушая ее обезболивающими.

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