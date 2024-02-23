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Умерла актриса Людмила Алфимова

Актриса из «Свадьбы в Малиновке» Людмила Алфимова умерла в возрасте 88 лет

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Ленфильм

Известная советская актриса Людмила Алфимова ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на портале Кино-театр.ру.

Причина смерти не называется.

Алфимова известна по игре в фильмах «Юркины рассветы», «Свадьбы в Малиновке» и «По главной улице с оркестром». Всего на ее счету более 190 ролей.

14 февраля сообщалось, что умерла актриса Виктория Островская, сыгравшая роль «жрицы любви» в кинокомедии режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

10 февраля скончался заслуженный артист России, музыкант, педагог, солист Академического симфонического оркестра Московской филармонии и профессор Московской консерватории Юрий Ларин.

До этого советский и российский актер Олег Арлахов ушел из жизни в возрасте 75 лет.

Также сообщалось о смерти актрисы Елены Сафроновой.

Ранее умер сооснователь «Машины времени».

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