В Москве состоялась премьера первого художественного фильма о спецоперации

В Москве состоялся премьерный показ фильма «20/22» — первого художественного фильма, посвященного событиям специальной военной операции и снятого в зоне ее проведения. Об этом сообщили в пресс-службе Института развития интернета (ИРИ), при поддержке которого был реализован проект.

Картину представила съемочная группа во главе с режиссером Андреем Симоновым, продюсером Андреем Кретовым и исполнителями главных ролей Аристархом Венесом и Дарьей Кукарских.

Показ начался с вручения медали «За большой личный вклад в военное сотрудничество и за содействие в решении задач СВО, возложенных на ВС РФ» Аристарху Венесу от министерства обороны.

Представленную картину актер назвал важной и личной для всей команды.

«Работать приходилось в тяжелых условиях, но с чистым горящим сердцем, потому что мы знали, кто это кино будет смотреть», — поделился Аристарх Венес.

По признанию режиссера картины Андрея Симонова, для него было приятно узнать, что в обществе есть запрос на фильм, который освещает разные точки зрения на начало СВО.

«Мы постарались показать позицию и противников войны, и сторонников войны. Показать, как переживали эти события мирные жители в Мариуполе. Показать позицию тех, кто боролся и воевал с нами с той стороны. Мы надеемся, что это будет широкое полотно, которое раскрывает всю картину и позволяет зрителям делать выводы», — сказал Симонов.

По словам генерального директора ИРИ Алексея Гореславского, сериал «20/22» — это один из первых масштабных проектов на тему СВО.

«На мой взгляд, в нем есть главное: сочетание живой человеческой истории, происходящей на фоне исторических событий, и достоверности в кадре — сериал снимался в зоне конфликта, с участием реальных жителей Мариуполя, военных корреспондентов, с участниками СВО среди авторов», — отметил он.

Первыми зрителями, увидевшими картину на большом экране, стали семьи военнослужащих, военные журналисты и блогеры, представители администраций, общественных организаций, кино- и медиаиндустрии.

Многосерийный фильм уже доступен на 1tv.ru. 23 и 24 февраля его покажут в вечернем эфире Первого канала.