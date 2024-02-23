Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Из мюзикла «Дрянные девчонки» убрали шутку о промежности Лохан

Непристойную шутку об актрисе Лохан убрали из мюзикла «Дрянные девчонки»

close
100%
Paramount Pictures

Из мюзикла по мотивам фильма «Дрянные девчонки» убрали непристойную шутку про актрису Линдси Лохан — звезду оригинальной картины. Об этом пишет The Shade Room.

В перезапуске «Дрянных девчонок», цифровая премьера которого состоялась в январе, рэперша Меган Ти Сталлион цитирует шутку, из-за которой однажды Лохан поссорилась с Пэрис Хилтон. Тогда, говоря о Лохан, ее экс-бойфренд Брэндон Дэвис назвал ее «огненной промежностью» (англ. «fire crotch» — так говорят о людях с рыжими лобковыми волосами). На видео, в котором Дэвис произносит это, присутствует и Хилтон.

«Горячие девчонки, мы снова красимся в красный, огненная промежность из нулевых возвращается», — говорила Ти Сталлион в первоначальной версии.

Теперь эту шутку вырезали.

Накануне певец Прохор Шаляпин на шоу «Контакты» пошутил, что его партнерши ломают кровати во время секса. В рамках шоу ведущий поинтересовался у певца, зачем ему номер телефона мастера по кроватям. В ответ Шаляпин в шутку объяснил это своими сексуальными похождениями с партнершами.

Ранее солист «Танцев минус» отказался спеть с фанатом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами