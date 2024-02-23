Из мюзикла «Дрянные девчонки» убрали шутку о промежности Лохан

Из мюзикла по мотивам фильма «Дрянные девчонки» убрали непристойную шутку про актрису Линдси Лохан — звезду оригинальной картины. Об этом пишет The Shade Room.

В перезапуске «Дрянных девчонок», цифровая премьера которого состоялась в январе, рэперша Меган Ти Сталлион цитирует шутку, из-за которой однажды Лохан поссорилась с Пэрис Хилтон. Тогда, говоря о Лохан, ее экс-бойфренд Брэндон Дэвис назвал ее «огненной промежностью» (англ. «fire crotch» — так говорят о людях с рыжими лобковыми волосами). На видео, в котором Дэвис произносит это, присутствует и Хилтон.

«Горячие девчонки, мы снова красимся в красный, огненная промежность из нулевых возвращается», — говорила Ти Сталлион в первоначальной версии.

Теперь эту шутку вырезали.

Накануне певец Прохор Шаляпин на шоу «Контакты» пошутил, что его партнерши ломают кровати во время секса. В рамках шоу ведущий поинтересовался у певца, зачем ему номер телефона мастера по кроватям. В ответ Шаляпин в шутку объяснил это своими сексуальными похождениями с партнершами.

Ранее солист «Танцев минус» отказался спеть с фанатом.