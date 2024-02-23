Зеленский снялся в новом сериале Netflix

Президент Украины Владимир Зеленский снялся в новом девятисерийном сериале стриминговой платформы Netflix «Переломный момент: бомба и холодная война». Трейлер сериала опубликован на YouTube.

Герои документального сериала обсуждают предпосылки холодной войны, создание ядерной бомбы, распад Советского Союза, спецоперацию России на Украине. Зеленского можно увидеть в трейлере проекта, он рассказывает о том, что Россия якобы видит Украину своей собственностью. Кадры с Зеленским также использованы в качестве обложки ролика на видеосервисе.

Кроме того, в сериале снялись генсек НАТО Йенс Столтенберг, бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс и бывший госсекретарь Кондолиза Райс. Режиссер картины Брайан Киппенбергер заявил, что считает спецоперацию России на Украине одним из последствий холодной войны.

Премьера состоится 12 марта.

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