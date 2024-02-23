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Продюсера аниме-хита «Твое имя» арестовали за детское порно

В Японии продюсер Коичиро Ито арестован за откровенную переписку с девочками

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Michael Loccisano/Getty Images for DFI

В Японии продюсера аниме-сериала «Твое имя» и еще одного анимационного хита «Судзумэ, закрывающая двери» Коичиро Ито арестовали по обвинению в изготовлении детского порно. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

52-летнего Ито уличили в откровенной переписке с 15-летней девочкой, в рамках которой в сентябре 2021 года он в обмен на интимные фото ребенка перевел ей около $85. Подобные действия нарушают японский закон о запрете детской проституции и порнографии.

Ито признал свою вину, но заявил следователям, что не знает, о каком именно подростке идет речь, потому что обнаженные селфи ему посылали несколько несовершеннолетних девушек. Сейчас полиция ищет других жертв продюсера.

Накануне японский актер и режиссер Хидео Сакаки был арестован после обвинений в изнасиловании молодой начинающей актрисы. По словам девушки, Сакаки напал на нее в квартире в Токио в 2016 году.

Ранее суд принял решение по иску об изнасиловании против лидера Aerosmith.

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