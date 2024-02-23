Самойлова и Джиган сбросили цену на свой особняк на десятки миллионов рублей

Рэпер Джиган и блогерша Оксана Самойлова сбросили цену на свой особняк в поселке Шато-Соверен на Новой Риге на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Трехэтажный особняк, оформленный в ипотеку на Джигана, продают за 155 миллионов рублей — на 45 миллионов рублей дешевле установленной ранее цены. По информации издания, сейчас кадастровая стоимость дома составляет 38 миллионов рублей.

Коттедж облицован натуральным камнем, в нем есть просторная гостиная с камином, столовая, кинотеатр, тренажерный зал, хаммам, четыре спальни с индивидуальными гардеробными и санузлами. На участке есть гостевой дом площадью 250 квадратных метров, бассейн и две беседки.

В последние полтора года пара с детьми арендовала резиденцию площадью 1 745 квадратных метров за три миллиона рублей в месяц.

Недавно Самойлова объявила, что они переезжают в новый дом, который «больше по размеру и больше подходит для семьи с четырьмя детьми».

Накануне Самойлова и Джиган пригласили «диско-бабушку» из Сыктывкара в Москву, чтобы исполнить ее мечту побывать на концерте в столице.

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