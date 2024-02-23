«Очень улыбает»: жена Кологривого о его связи с Муцениеце

Жена актера Никиты Кологривого актриса Александрина Питиримова ответила на слухи о его связи с актрисой Агатой Муцениеце. Ее цитирует «СтарХит».

Питиримова опровергла предположения о том, что причиной их расставания с актером была Муцениеце или какая-либо другая женщина.

«Видимо, поклонники Агаты, или, как пишут, ее друзья, хотели бы, чтобы так было, но, увы, они не точны в датах, информации. И уж точно не точны в фактах», — сказала она.

По словам Питиримовой, сейчас они с Кологривым в отличных отношениях и не в разводе, а остальное — «личное, дальше будет видно».

«Людям, кто этот бред сказал и написал, большой привет. Меня эта информация очень улыбает», — сказала актриса.

Питиримова и Кологривый поженились в 2020 году. В мае 2021 года у актерской пары родилась дочь Есения.

После выхода на экраны фильма «Я — медведь», в котором Кологривый снимался с Муцениеце, знакомые последней рассказали в СМИ о якобы настоящем романе экранного дуэта. Они также заявили, что Питиримова бросила Кологривого из-за измены с Муцениеце.

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