Политолог предостерег российских звезд от занятий политикой

Российским знаменитостям не стоит идти в политику, считает общественный деятель в сфере культуры и образования, политолог и руководитель продюсерского центра «Не надо ля ля» Олег Мальцев. Своим мнением он поделился в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

Он указал на то, что знаменитости могут формировать общественное мнение, а значит, и влиять на социально-политические процессы в стране. В конце 2023 года, уточнил он, было проведено исследование, показавшее, что более 60% россиян доверяют мнению и поддерживают позицию своих кумиров, при этом активный интерес к политике проявляют не более 20% граждан, а за деятельностью представителей шоу-бизнеса и спорта следят более 80%.

Резкие высказывания звезд, по его мнению, могут вызвать негативные последствия. Кроме того, поделился размышлениями Мальцев, тренд на участие звезд и спортсменов в политической жизни страны распространялся с Запада в начале 90-х.

«Некоторые из заграничных медиаперсон доходили даже до президентского кресла: Рональд Рейган и Дональд Трамп в США, Владимир Зеленский на Украине. В России яркие примеры — Алина Кабаева, Мария Кожевникова, Николай Валуев, Ирина Роднина», — перечислил он, заявив, что западная практика не прижилась в России.

Звездам и спортсменам, заключил он, нужно заниматься своими делами, гораздо эффективнее в условиях доверия россиян действующей власти для них будет оставаться просто лидерами общественного мнения.

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