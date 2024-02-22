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Алекса не пустила на свадьбу свекровь

Свекровь певицы Алексы пожаловалась, что ее не позвали на свадьбу

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aleksa___official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Свекровь певицы Алексы, которая вышла замуж за звездного фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, пожаловалась, что ее не пустили на свадьбу. Об этом сообщает «СтарХит».

СМИ писали о разладе 35-летней звезды «Фабрики звезд» со свекровью еще в 2022 году. Лилия Соловьева предполагает, что невестке не нравится ее общение с внуком Тимуром — мальчиком, которого родила от Дайчева танцовщица Александра Сивкова.

«Вы меня видели в загсе? Делайте выводы! Меня вообще не поставили в известность», — сказала Соловьева, добавив, что ей не сообщали ни дату торжества, ни место проведения.

По словам женщины, она хочет увидеть внучку Адриану. Что произошло, она не знает.

«Как я уже вам говорила, у нас с Алексой не было никаких ссор. Если она не считает нужным изложить свою позицию, то какие вопросы ко мне…» — сказала женщина.

Алекса и Дайчев поженились 17 февраля.

У пары есть общая дочь Адриана, которая родилась в апреле 2021 года. По словам певицы, несколько лет ее обвиняли в том, что она увела Дайчева из семьи. Фитнес-тренер расстался с экс-невестой, артисткой балета Филиппа Киркорова Александрой Сивковой, когда она была беременна. Алекса периодически выступала с опровержениями, заявляя, что ее «совесть чиста», но позже перестала «вестись» на провокации.

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