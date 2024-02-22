Дело Scally Milano о пропаганде наркотиков в треках рассмотрели в суде

Дело рэпера Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев) о пропаганде наркотиков рассмотрели в Смольнинском суде Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов.

От представителя артиста в суд поступило ходатайство, где указано, что он искренне раскаивается в содеянном. Суд также учел, что в своем канале рэпер опубликовал открытое обращение к поклонникам, в котором заявил о намерении очистить свое творчество от пропагандирующей наркотики лексики и призвал всех своих коллег последовать его примеру.

«Представитель дополнил, что данные действия исполнителя — первый подобный прецедент в российской истории, когда музыкальный исполнитель, осознавая свою ответственность перед неокрепшими умами своей молодой аудитории, сознательно очищает свое творчество от опасной информации», — рассказали в пресс-службе.

Учитывая эти данные, суд ограничился вынесением предупреждения Дмитриеву.

В апреле 2023 года Scally Milano обращался к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и заверил, что его творчество не преследует цель пропаганды запрещенных препаратов или нарушения законов РФ. Музыкант пообещал, что переформатирует свои треки, в которых может фигурировать деструктивное поведение или запрещенные препараты.

Позднее глава «Лиги безопасного интернета» призвала СК отменить проверку Scally Milano на пропаганду наркотиков.

Ранее Любовь Успенская объяснила, почему ей не стыдно за поющую дочь.