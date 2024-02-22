Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Лиза Моряк попала в больницу: «Уже на капельнице»

Актриса Лиза Моряк отравилась крабом и попала в больницу

close
100%
moryakliza/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Лиза Моряк в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что сильно отравилась едой в ресторане и попала в больницу.

«У меня пищевое отравление. Приехали в больницу, сейчас уже на капельнице. Ужасное состояние. Сейчас постараются привести меня в чувство», — написала Моряк.

Она уточнила, что медики нашли у нее бактериальную инфекцию, которая содержится в крабах. В связи с этим Моряк предположила, что люди съедают немало вредных веществ, когда едят в ресторанах. При этом артистка уточнила, что ее краб был вареным. Артистка была вынуждена покинуть больницу, чтобы принять участие в запланированной к 8 марта фотосессии вместе с дочерью, однако от этого жене Сарика Андреасяна стало только хуже.

«Я сбиваю температуру. Пытаюсь снять детоксикацию сама дома, так как к вечеру стало сильно хуже», — пожаловалась Моряк.

Моряк в ноябре 2022 года официально зарегистрировала отношения с Андреасяном. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». А 19 февраля 2023 года у пары родилась дочь, которую они назвали Элизабет.

Ранее стало известно, кто станет вторым ведущим «Новой Фабрики звезд».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами