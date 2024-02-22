Лиза Моряк попала в больницу: «Уже на капельнице»

Актриса Лиза Моряк в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что сильно отравилась едой в ресторане и попала в больницу.

«У меня пищевое отравление. Приехали в больницу, сейчас уже на капельнице. Ужасное состояние. Сейчас постараются привести меня в чувство», — написала Моряк.

Она уточнила, что медики нашли у нее бактериальную инфекцию, которая содержится в крабах. В связи с этим Моряк предположила, что люди съедают немало вредных веществ, когда едят в ресторанах. При этом артистка уточнила, что ее краб был вареным. Артистка была вынуждена покинуть больницу, чтобы принять участие в запланированной к 8 марта фотосессии вместе с дочерью, однако от этого жене Сарика Андреасяна стало только хуже.

«Я сбиваю температуру. Пытаюсь снять детоксикацию сама дома, так как к вечеру стало сильно хуже», — пожаловалась Моряк.

Моряк в ноябре 2022 года официально зарегистрировала отношения с Андреасяном. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». А 19 февраля 2023 года у пары родилась дочь, которую они назвали Элизабет.

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