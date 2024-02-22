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Любовь Успенская объяснила, почему ей не стыдно за поющую дочь

Певица Любовь Успенская назвала свою дочь очень талантливой телкой

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Любовь Успенская на шоу Павла Воли объяснила, почему ей не стыдно за поющую дочь Татьяну Плаксину.

«Ей повезло, что она имеет такую маму, а мне повезло, что она очень талантливая телка. Ты понимаешь, когда бездарных детей богатые родители пытаются раскрутить, это все понимают, это все видят. Тут не стыдно», — подчеркнула Успенская.

В начале декабря Любовь Успенская заявила, что дочь Татьяна сопровождает ее на гастролях, так как учится быть звездой. Успенская добавила, что прежде всего она намерена помочь дочери выпустить в следующем году альбом, посетовав при этом на нехватку времени.

Певица Любовь Успенская была замужем четыре раза. В последний раз раз певица вышла замуж за Александра Плаксина, от которого у нее родилась дочь Татьяна. В марте 2023 года Успенская посоветовала дочери не выходить замуж. Она заявила, что «лучше родить ребенка от донора», а потом «влюбляться, сколько хочешь». По словам певицы, у многих ее подруг мужья пытались отнять детей.

Ранее жену музыканта Кузьмина арестовали за поездку с голой женщиной.

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