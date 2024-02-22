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Акмаль рассказал, когда впервые в жизни попробует алкоголь

Певец Акмаль согласился попробовать алкоголь на собственной вилле за рубежом

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певец Акмаль в разговоре с «Пятым каналом» признался, что согласен впервые в жизни попробовать алкоголь в собственной вилле на Лазурном берегу.

«Я честно скажу, ни разу не брал в рот сигарету, никогда не пил алкоголь и не знаю, какой он на вкус. У меня есть в голове установка, что если я когда-то выпью, то это будет дорогое вино или шампанское на Лазурном берегу в своей вилле. Только так. Пока я этого не добьюсь — ни капли в рот», — подчеркнул Акмаль.

Артист признался, что очень гордится тем, что к своим 19 годам ни разу не пил спиртное, не курил и не пробовал запрещенных веществ. По словам Акмаля, ему страшно сознавать, что принявший алкоголь человек перестает контролировать себя.

Недавно Акмаль объяснил привычку ходить голым. По словам 19-летнего экс-участника пятого сезона шоу «Голос. Дети», он любит ходить голым, когда останавливается в отелях. Кроме того, добавил певец, он позволяет себе устраивать бардак в гостиничном номере, чего также не делает дома. Команда артиста знает, что апартаменты певца — это «запретная зона», где находиться может только он.

Ранее стало известно, кто станет вторым ведущим «Новой Фабрики звезд».

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