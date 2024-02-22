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«Так и не восстановился»: Сталлоне рассказал о самой тяжелой травме на съемках

Актер Сталлоне признался, что получил серьезную травму на съемках «Неудержимых»

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Millennium Films

Актер Сильвестр Сталлоне рассказал о самой тяжелой травме, полученной им на съемках. Артиста цитирует Hollywood Reporter.

По словам Сталлоне, рассказавшего о недавней седьмой операции на спине в своем семейном реалити-шоу, привычка делать трюки самостоятельно сказалась на его здоровье.

«Очень романтично делать трюки самому. Очень неромантично все, что за этим следует», — сказал он.

Сталлоне признался, что до сих пор восстанавливается после серьезной травмы, полученной во время съемок драки с героем бойца Стива Остина для фильма «Неудержимые» (2010).

«Я так и не восстановился после первых «Неудержимых». Физически после этого фильма я изменился навсегда. Так что, предупреждаю, не делайте трюки самостоятельно», — попросил коллег он.

Жена актера Дженнифер Флэвин подчеркнула, что ее муж часто скрывает боль и не любит рассказывать о многочисленных операциях, однако к хирургическим вмешательствам относится с оптимизмом.

Накануне Сталлоне заявил, что создатели фильма «Барби» вдохновлялись именно им при создании образа Кена в белой шубе.

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