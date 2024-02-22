«Старая школа»: Александр Панайотов посоветовал молодым актерам учиться у Ланового

Певец Александр Панайотов в разговоре с «Пятым каналом» выразил мнение, что молодым актерам следует брать пример с Василия Ланового.

«Легендарный актер, роли которого мы смотрели с самого детства. Конечно, все это мы должны впитывать. Особенно молодым актерам. Это та старая школа», — подчеркнул Панайотов.

К мнению певца присоединилась и его коллега Зара, которая призналась, что была счастлива расти в одно время с Лановым и могла ощутить великолепие этого артиста. Исполнительница считает советского актера примером идеального мужчины из-за красоты, глубины, ума и благородства Ланового. Музыкант Александр Маршал присоединился к общему мнению и добавил, что актер часто рассказывал интересные вещи о закулисье шоу-бизнеса.

«Он много рассказывал интересных вещей. Таких, о которых не пишут: о кино, об актерах, о жизни своей. Он прожил интересную жизнь. С огромным удовольствием принял участие в этом концерте, чтобы мы не забывали об актере и патриоте», — высказался Маршал.

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