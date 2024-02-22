Опубликовано видео задержания жены Кузьмина после поездки с голой женщиной

В сеть попало видео с кадрами задержания жены музыканта Александра Кузьмина Натальи. По данным mk.ru, ее арестовали и доставили в спецприемник Можайского ОМВД.

В ролике можно рассмотреть обнаженную женщину, которую Наталья катает на капоте своего кабриолета.

Как рассказывала Кузьмина накануне, ей вменили 10 суток ареста, из которых она провела в спецприемнике уже четыре. Почему спутница Кузьминой оказалась без одежды, неизвестно.

Накануне участницу шоу «Пацанки» Диану Спряталась (настоящая фамилия Янголенко) арестовали в Санкт-Петербурге с пакетом марихуаны.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения обвиняемой под стражу на два месяца. Звезду «Пацанок» обвинили в попытке незаконного сбыта наркотических средств. По данным пресс-службы судов, Диана 14 февраля приобрела шесть грамм марихуаны с целью дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц. Ее задержали в апартаментах дома по улице Толубеевской.

Ранее Наталья Штурм рассказала о романе с армянином.